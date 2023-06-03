Штайнер: Нас может ждать интересное развитие событий!

После субботней тренировки в Барселоне Гюнтер Штайнер прокомментировал её итоге в эфире телеканала Sky Sports, но разговор начался с другой темы. Руководителя команды Haas F1 спросили, за что его вызывают к стюардам.

«Не знаю, – ответил Штайнер. – Встречусь с ними, а потом расскажу. Думаю, если я поделюсь своим мнением сейчас, мне туда второй раз вызовут. Но я очень серьёзно отношусь к подобным вещам и выскажу им своё мнение. Видимо, всё из-за моих слов по поводу штрафа, полученного Нико Хюлкенбергом в Монако. Но не будем опережать события».

Говоря об условиях, в которых проходила тренировка, Штайнер сказал: «Неясно, в какой мере нам пригодится информация, собранная по ходу этой сессии. Всё зависит от того, что нас ждёт в квалификации. Условия быстро меняются, и вряд ли через несколько часов они будут точно такими же, как были во время тренировки.

Думаю, гонщикам важно было выехать на трассу на промежуточных шинах, чтобы почувствовать, как они работают. Но посмотрим, как изменятся условия ближе к квалификации. Пока метеорадар предсказывает, что дождевой фронт должен отойти от автодрома, но, между прочим, сейчас его никто не ждал. Но откуда-то появились тучи. А пока прогноз такой: погода должна улучшиться. Хотя пока дождь продолжает моросить.

А вообще ситуация была непростой: промежуточные шины долго не выдерживали, а для сликов трасса была слишком мокрой. Зато нас может ждать интересное развитие событий!»

В третьей тренировке Нико Хюлкенберг показал 14-е время, Кевин Магнуссен – 17-е.