Симоне Берра: Насыщенная пятница!

В пятницу команды тестировали свои новинки и смогли опробовать новые шины Pirelli – в итальянской компании решили доработать состав С1, чтобы противостоять высоким боковым нагрузкам в Сильверстоуне, где он дебютирует.

Симоне Берра, главный инженер: «Пятница в Барселоне получилась насыщенной. Кроме обычной программы, в рамках которой команды оценивали три доступных состава, они также опробовали два комплекта шин C1 новой конструкции, которые будут использоваться начиная с Гран При Великобритании в Сильверстоуне. Поведение новых шин соответствовало нашим ожиданиям. Некоторые команды даже использовали их на длинных сериях кругов, чтобы собрать данные для воскресной гонки.

Представленные в этом году шины С1 построены на основе опыта, полученного в прошлогоднем Гран При Испании, когда шины Hard, сейчас имеющие обозначение C0, почти не использовались в Гран При Испании из-за неоптимальных характеристик. Сейчас современные шины С1 весьма активно используются гонщиками.

Стоит отметить невероятно плотные результаты. Во второй тренировке семнадцать гонщиков разделило менее секунды».