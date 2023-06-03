Стелла: Теперь техническая структура команды создана

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, прокомментировал одну из важных новостей этой недели – подписание контракта с Робом Маршаллом, который со следующего года займёт в Уокинге должность технического директора.

Андреа Стелла: «Роб присоединится к нашей команде и, разумеется, поделится своим уникальным опытом, ноухау в области разработки машин Формулы E. Он играл важнейшую роль в создании такого сильного подразделения, как технический департамент Red Bull. Поэтому мы просто очень рады, что Роб готов влиться в наши ряды, чтобы вывести McLaren в лидеры.

Теперь техническая структура команды создана, она достаточно прочная, и я даже смогу взять один выходной! (смеётся)».

Также Стелла рассказал, что в McLaren, расширяя производственные площади, задействовали старую базу команды, но теперь она выполняет другую функцию: «Рад сообщить, что наша старая база была перепрофилирована, и теперь в ней находится композитное подразделение McLaren Racing.

Фактически работы по его оснащению находятся на финальной стадии, через пару месяцев всё будет готово, и это замечательный проект, который позволил освободить некоторое пространство в Технологическом центре McLaren, и мы его используем для работы с нашими историческими машинами».

Разумеется, Стелла сказал несколько слов и о предстоящем Гран При Испании: «Мы остаёмся реалистами, оценивая уровень конкурентоспособности MCL60 в её текущей версии. На этой трассе много затяжных поворотов, с которыми наша машина справляется неважно. Если в квалификации нам удастся побороться за выход в финальную сессию, а в воскресенье заработать какие-то очки, мы уже будем довольны».