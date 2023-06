» src=»https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/72df3b1ebf27bd88ca0c75d4b1277353.jpg» alt=»Ф3: Марти выиграл воскресную гонку в Барселоне» width=»100%» />

Хосе-Мария Марти одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Барселоне. Для гонщика Campos эта победа стала третьей в сезоне и позволила выйти на второе место в личном зачёте.

Хосе-Мария Марти использовал преимущество поула и удержал лидерство на старте, хотя Тейлор Барнард активно атаковал испанца, выехал за пределы трассы во втором повороте, вернулся и едва не вышел вперёд в третьем повороте. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето обогнал Пола Арона и поднялся на пятую строчку.

Позади в четвёртом повороте в борьбе за девятое место произошло столкновение между Люком Браунингом и Леонардо Форнароли. Для Люка гонка закончилась из-за сломанной подвески, а Леонардо продолжил гонку в конце пелотона. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась на седьмом круге из двадцати пяти. На этот раз Марти уверенно сохранил лидерство, не дав Барнарду возможности атаковать. В борьбе за девятое место Оливер Гёте опередил Зака О’Салливана. Марти попытался создать отрыв от пелотона, показав лучший круг.

На десятом круге на трассе вновь появились желтые флаги. Во втором повороте между Рафаэлем Виллагомесом и Хантером Йини произошёл контакт, после которого Йини на некоторое время остался стоять на трассе, но затем продолжил движение, медленно вернулся в боксы и сошёл.

На одиннадцатом круге перед первым поворотом Франко Колапинто обогнал Барнарда в борьбе за второе место. На следующем круге Тейлор потерял ещё одну позицию, пропустив на стартовой прямой Дино Бегановича.

На шестнадцатом круге стюарды оштрафовали на пять секунд Томми Смита, который в тот момент занимал 22-е место, за нарушение границ трассы. Кругом спустя аналогичный по времени штраф получил Габриэле Мини за неправильное возвращение на трассу после выезда за её пределы во втором повороте.

На семнадцатом круге Бортолето провёл атаку на Барнарда перед первым поворотом и вышел на четвёртое место. На том же круге, но уже в пятом повороте, Тейлора обогнал Пол Арон.

На выходе из последнего поворота Барнард ошибся и широко выехал в гравий, чем воспользовался Мари Боя. На главной прямой Тейлора попробовал обогнать Себастьян Монтойя, но в первом повороте Барнард вернул позицию. Однако до финиша и Монтойя, и О’Салливан смогли опередить Барнарда.

На девятнадцатом круге Оливер Гёте задел передним антикрылом машину Грегуара Соси и проколол ему заднее левое колесо, лишив гонщика ART шансов на очки. Стюарды оштрафовали Гёте десятисекундным штрафом.

Леонардо Форнароли вернулся в боксы из-за технических проблем с машиной. Хью Бартер получил пятисекундный штраф за неоднократное нарушение границ трассы.

Хосе Мария-Марти уверенно довёл гонку до победы и оставил за собой лучший круг. Вместе с ним на подиум поднялись гонщик MP Motorsport Франко Колапинто и представитель Prema Дино Беганович.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето финишировал четвёртым. Никита Бедрин, заработавший накануне первый призовой балл в сезоне благодаря штрафам соперников, закончил воскресную гонку в Барселоне одиннадцатым.

Следующий этап сезона Формулы 3 пройдёт в австрийском Шпильберге с 30 июня по 2 июля.

Пилот Команда Круги 1. Х.Марти Campos Racing 25 2. Ф.Колапинто MP Motorsport 25 3. Д.Беганович Prema Racing 25 4. Г.Бортолето Trident 25 5. П.Арон Prema Racing 25 6. М.Боя MP Motorsport 25 7. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 25 8. З.О'Салливан Prema Racing 25 9. Т.Барнард Jenzer Motorsport 25 10. К.Мэнселл Campos Racing 25 11. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 25 12. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 25 13. Х.Бартер Campos Racing 25 14. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 25 15. Д.Эдгар MP Motorsport 25 16. О.Гёте Trident 25 17. К.Фредерик ART Grand Prix 25 18. О.Грей Rodin Carlin 25 19. Н.Цолов ART Grand Prix 25 20. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 25 21. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 25 22. А.Гарсия Jenzer Motorsport 25 23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 25 24. Р.Фария PHM Racing by Charouz 25 25. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 25 26. И.Коэн Rodin Carlin 25 27. Г.Соси ART Grand Prix 24 -. Л.Форнароли Trident 21 -. Х.Йини Rodin Carlin Сход -. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight Сход