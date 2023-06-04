Формула 2: Гонку в Барселоне выиграл Оливер Берман

В воскресенье первые ряды стартового поля гонки Формулы 2 выглядели довольно интересно: с поула её начинал Оливер Берман, со 2-й позиции стартовал Энцо Фиттипальди, из второго ряда – Джек Дуэн и Аюму Иваса, а машина Тео Пуршера, который, как и японец, тоже считается одним из фаворитов серии, стояла на 5-й позиции.

Именно Тео стал одним из главных героев старта: он опередил двух соперниеов и уже после первых поворотов начал прессинговать Фиттипальди, которому в толкучке пришлось даже съехать на обочину, чтобы избежать столкновений. Берман сохранил лидерство, но бразилец ехал всего в 0,6 секундах за ним.

Среди тех, кто удачно стартовал, был и Хуан-Мануэль Корреа, вчерашний неудачник: ему удалось отыграть четыре позиции, и уже после первого круга он ехал десятым. Кстати, у американца эквадорского происхождения очень напряжённый график в эти дни: сразу после гонки в Барселоне он должен лететь во Францию, поскольку в следующий уик-энд дебютирует в «24 часах Ле-Мана». Там он выступает за команду Prema, но это уже другая история.

На первом же круге Азейк Хаджар сломал переднее крыло в инциденте с Клементом Новалаком и поехал в боксы за новым носовым обтекателем.

Через пять кругов обстановка на трассе стабилизировалась, отрывы увеличились, и в первой десятке борьба шла только между Джейком Кроуфордом и Фредериком Вести, победителем субботней гонки. На следующем круге датчанин провёл успешный обгон и поднялся на 8-ю позицию.

Первым на обязательный пит-стоп отправился Ральф Бошунг, после чего, получив свежую резину, вернулся на трассу только 20-м. Вскоре его примеру последовали и гонщики лидирующей группы за исключением Бермана: в боксы поехали Пуршер, Иваса и Фиттипальди.

После пит-стопа Тео попытался атаковать бразильца в попытке отобрать у Энцо 14-ю позицию, но тот умело оборонялся.

Берман поехал в боксы только на 14-м круге, после чего вернулся на трассу 12-м, а в гонке временно лидировал Виктор Мартен. А вот вторым ехал Фредерик Вести, победитель вчерашней гонки, и команда Prema подбадривала его по радио, советуя прибавить, поскольку шансы показать хороший результат были и сегодня.

На 17-м круге Берман провёл весьма рискованный, но всё-таки успешный обгон: по внешнему радиусу 10-го поворота он опередил Роя Ниссани и поднялся на 9-ю позицию. И уже на следующем круге он обогнал Зейна Мэлони, а на 19-м – ещё и Джехана Дарувалу.

Не менее интересные события происходили и во второй десятке: Джек Дуэн обогнал Тео Пуршера, и теперь австралиец ехал 13-м, при том что впереди него мало кто успел побывать в боксах – только Берман, Фиттипальди и Иваса.

Стюарды периодически объявляли 5-секундные штрафы разным гонщикам за несоблюдение пределов трассы, но они не касались участников лидирующей группы.

Фредерик Вести поехал за свежими шинами на 24-м круге, поэтому Оливер Берман уже переместился на 2-ю позицию, и было такое впечатление, что если всё и дальше пойдёт нормально, то британец выиграет эту гонку. На следующем круге в боксы свернул и Мартен, так что Оливер вернулся в лидеры.

В начале 26-го круга Вести совершенно лихим манёвром разом опередил Денниса Хаугера и Зейна Мэлони, а не следующем круге обогнал и Тео Пуршера – теперь Фредерик поднялся на 6-ю позицию. Но обгонял не только он: Виктор Мартен обошёл Джека Дуэна, однако следом австралийца опередил и Вести.

В команде Prema по радио дали Фредерику конкретную установку: не останавливаться на достигнутым и продолжать атаковать. До Мартена ему оставалось секунды полторы, и вопрос был только в том, сколько ещё кругов выдержат его жесткие шины, ведь датчанин действовал очень агрессивно.

До финиша оставалось пять кругов, Берман лидировал с преимуществом в четыре с лишним секунды перед Фиттипальди, третьим ехал Иваса, которому уже угрожал Мартен, а тот из последних сил сопротивлялся атакам Вести. Даже если бы они финишировали в таком порядке, Фредерик остался бы лидером личного зачёта.

Но перестановки в первой пятёрке продолжались: Мартен за пару кругов до конца гонки обогнал Ивасу и обеспечил себе место на подиуме. Следом Аюму попытался атаковать и Вести, причём вновь хотел сделать это по внешнему радиусу, но на этот раз не получилось. Не удалась и вторая попытка, и японец удержался на 4-й позиции.

На последнем круге гонщик молодёжной программы Mercedes ринулся на решительный штурм, но гонщик молодёжной программы Honda держался до последнего и всё-таки пересёк линию финиша четвёртым.

А первым, как и ожидалось, это сделал Оливер Берман, это уже его третья победа в сезоне. Энцо Фиттипальди поднялся на вторую ступень подиума, что позволило ему опередить в личном зачёте сразу нескольких гонщиков – бразилец теперь 7-й.

Оливер Берман, перспективный 18-летний британец, разом переместился с 8-й строчки на 4-ю, и судя по уверенным выступлениям, его прогресс будет продолжаться. А Фредерик Вести посли двух гонок уик-энда в Барселоне упрочил своё лидерство в чемпионате, и от Тео Пуршера его отделяют уже 11 очков.

Следующего этапа Формулы 2 придётся ждать почти месяц: гонщики молодёжной серии вновь выйдут на старт только в первый уик-энд июля в Австрии.