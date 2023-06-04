Хэмилтон и Вольфф проведут переговоры о контракте

В Барселоне Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив только Максу Ферстаппену, и после гонки рассказал, что в понедельник он встречается с Тото Вольффом, руководителем команды Mercedes, чтобы обсудить детали будущего контракта.

«Пока ничего не подписано, но завтра мы встречаемся с Тото, и я надеюсь, что мы сможем о чём-нибудь договориться, – заявил семикратный чемпион мира на пресс-конференции после Гран При Испании. – У нас уже было немало встреч, и это просто ещё одна. Но по моему сегодняшнему выступлению видно, что на мне всё это (ситуация с переговорами о контракте) никак не сказывается, хотя где-то на уровне подсознания я всегда об этом думаю.

Когда переговоры закончатся, то можно будет поразмыслить о будущем, и я продолжаю максимально плотно работать с командой. Я вижу, что все по-прежнему жаждут успеха, и сегодняшний подиум – это совершенно особое достижение. Я очень рад, что увидел радость на лицах людей, с которыми так давно работаю.

Нам уже пора браться за разработку машины для 2024 года. В этом сезоне Макс Ферстаппен продолжит побеждать, но мы должны сосредоточиться на следующем годе, чтобы получить возможность соперничать с ним на равных. Лично я чувствую, что я в прекрасной форме, вполне здоров и думаю, что сегодняшнюю гонку провёл очень уверенно.

Я хочу как можно дольше выступать на высоком уровне – так долго, как только смогу. Но я хочу занимать места, которое сегодня занял Макс, или как минимум сражаться с ним. Поэтому я в полной мере сосредоточен на том, чтобы этого добиться. Быстро этого не добиться, но время есть».