Макс Ферстаппен: Мы провели ещё один сильный уик-энд

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле провёл Гран При Испании и одержал третью победу подряд, пятую в сезоне и сороковую в карьере. Благодаря старту с поула, лидерству от старта до финиша и лучшему кругу Макс завоевал третий в карьере «Большой шлем», сравнявшись по этому показателю с Нельсоном Пике.

Его напарник Серхио Перес финишировал четвёртым. После гонки в Барселоне отставание мексиканского гонщика Red Bull Racing в личном зачёте от Макса выросло до 53 очков.

Макс Ферстаппен (1-й): «Для меня большое удовольствие пилотировать такую машину – сегодня RB19 вновь показала себя с лучшей стороны.

На этот раз мы придерживались альтернативной шинной стратегии, но большую часть гонки наш выбор был правильным. Просто невероятная победа на этой трассе!

Я стартовал на более жёстких шинах, чем соперники рядом, поэтому знал, что на старте будет сложно. Входить в первый поворот по внешнему радиусу всегда непросто, но, к счастью, ничего не произошло.

Мы с командой провели ещё один сильный уик-энд. Надеюсь, мы сможем поддерживать такую форму на протяжении всего года».

Серхио Перес (4-й): «Сегодня моя задача состояла в том, чтобы минимизировать потери. Было сложно преследовать Mercedes, принимая во внимание, что мои шины проехали столько же кругов, сколько и их.

Мой первый отрезок получился сложным – мне стоило больше рисковать на старте. Как я сказал, сегодня было важно минимизировать потери после сложного уик-энда. Нужно понять, что именно было не так – я весь уик-энд чувствовал, что у меня нет скорости. Надеюсь, мы найдём ответы, и я вернусь в борьбу в Канаде.

У меня нет проблем с уверенностью в своих силах. Я сильно провожу сезон, но из-за того, что рабочий диапазон [машины] очень узкий, необходимо всё делать идеально, чтобы демонстрировать высокий темп.

Думаю, мы будем сильны на следующем этапе в Канаде, но, как мы увидели в этот уик-энд, отрывы минимальные. Нас ждёт интересный Гран При».