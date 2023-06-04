Марко: Пересу нужно перестать думать о титуле

В Испании Серхио Перес второй уик-энд подряд неудачно провёл квалификацию – если в Монако он разбил машину, то в Барселоне показал одиннадцатое время и не вышел в финал. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что мексиканскому гонщику пора перестать думать о борьбе за титул и включиться в работу.

«Для Серхио всё складывается не очень хорошо, начиная с этапа в Монте-Карло, – заявил Марко в эфире немецкого телеканала Sky. – Ему нужно больше сосредоточиться на гонках, а не думать о титуле. Надеюсь, он придёт в себя.

На протяжении всего уик-энда Серхио на три-пять десятых медленнее Макса. Это уже второй уик-энд подряд, когда у него проблемы. Серхио верил в мечту о чемпионском титуле, но ему пора проснуться. Я уверен, что он справится».