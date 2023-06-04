Ник де Вриз: Я не увидел мокрый участок

На квалификации в Барселоне Ник де Вриз несколько раз вылетал с трассы, но в итоге третий раз за сезон опередил напарника…

Ник де Вриз (14-й): «Уик-энд проходит весьма позитивно, но результатом квалификации я разочарован. Я дважды блокировал шины на выходе из 11-го поворота, так что для второй сессии у меня просто не было новых комплектов. Там был мокрый участок, который я не увидел. Жаль, что не удалось добиться большего, сегодня машина была быстра.

Надеюсь, мы сможем использовать этот темп в завтрашней гонке. Она будет длинной, многое зависит от износа шин и погоды – дождь может добавить нам шансов».

Юки Цунода (15-й): «Команда отлично справилась со своей работой, я хорошо проехал круг, но допустил небольшую ошибку, выехав за пределы трассы – и моё время аннулировали. Я был очень расстроен.

Я знал, что должен полностью выложиться, чтобы выйти в финал квалификации, поэтому я ни о чём не жалею. Я был очень близок к цели.

У меня нет особенных ожиданий по поводу завтрашнего дня, я буду готов к любому сценарию и постараюсь заработать очки».