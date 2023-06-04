Нико Хюлкенберг: Я провёл лучшую квалификацию в сезоне

В Барселоне Нико Хюлкенберг впервые с австралийского этапа чемпионата вышел в финал квалификации, где показал восьмое время. Для его напарника по команде Haas квалификация сложилась гораздо хуже – Кевин Магнуссен показал только 17-й результат и прекратил борьбу в первой сессии.

Нико Хюлкенберг (8-й): «Я провёл лучшую квалификацию в сезоне – чистая и безошибочная сессия для меня и команды. У меня хорошая стартовая позиция в завтрашней гонке.

Позиция на трассе очень важна в Барселоне, поэтому я воспользуюсь своим преимуществом и подготовлюсь к напряжённой борьбе. Нас ждёт непростая гонка, в которой многое будет зависеть от деградации резины и стратегии. Необходимо правильно разыграть свои карты, но машина быстра, и я чувствую, что мы конкурентоспособны в средней группе команд».

Кевин Магнуссен (17-й): «Итоги разочаровывают, ведь напарник показал, какой результат был возможен, но в этот уик-энд у меня не получается всё сделать правильно. Отрывы в пелотоне минимальные, поэтому приходится дорого расплачиваться, если не удаётся попасть в рабочий диапазон настроек.

Нико выбрал настройки с большей прижимной силой, и они отлично сработали. Отличная работа команды – я рад, что у машины есть скорость. К сожалению, я стартую семнадцатым, но попробую отыграться. Надеюсь, наши настройки оправдаются в гонке».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Мы показали достаточно хорошую скорость в сегодняшней квалификации, которая подтвердила вчерашний темп. К сожалению, Кевин не смог выйти во вторую часть.

Нико отлично поработал и прошёл в финал – на таких позициях мы и хотим быть. Теперь необходимо подготовиться к завтрашней гонке».