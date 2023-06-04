В Pirelli ждут двух пит-стопов, если обойдётся без дождя

В Pirelli ждут двух пит-стопов в завтрашней гонке, если обойдётся без дождя, который весьма вероятен.

Оптимальной для первой десятки шинники считают стратегию Soft — Hard — Hard с первым пит-стопом в районе 13-18 круга, а для второй – её обратный вариант – Hard — Hard — Soft с первым пит-стопом в районе 37-43 круга.

Ещё один вариант – Soft — Hard — Soft с первым пит-стопом в районе 15 — 20 круга и вторым в районе 46 — 51 круга.

Стратегия с тремя пит-стопами, которую в прошлом году выбрали почти все, может выглядеть так: Soft — Hard — Soft — Soft с первым пит-стопом в районе 10-15 круга. Очевидно, что те, кто смог сохранить новый комплект шин Soft, предпочтут именно такую, более агрессивную стратегию, консервативному варианту с двумя пит-стопами.

Марио Изола, Pirelli: «Сегодня мы увидели интересную квалификацию, полную сюрпризов. В первой сессии прошёл короткий, но сильный дождь, а потом трасса быстро высохла.

Дождь шел не только в начале квалификации, но и до этого в третьей тренировке, и во время гонки Формулы 2 – в итоге сцепление с трассой оставляло желать лучшего, что сделало еще более удивительным тот факт, что не менее десяти гонщиков проехали круг быстрее предсказанного нами времени поула в 1:13.400, а результат победителя квалификации оказался на 1,2 секунды быстрее.

Тот факт, что первые шесть мест заняли гонщики шести разных команд свидетельствует о плотности борьбы, даже если один гонщик и одна машины являются явными фаворитами на этой трассе».