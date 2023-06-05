Чжоу: Я провёл два лучших дня в Формуле 1

В Барселоне Гуаньюй Чжоу заработал два очка за девятое место, повторив свой лучший результат в сезоне. Этот результат позволил Alfa Romeo сравняться с Haas в борьбе за седьмое место в Кубке конструкторов.

Его напарник по команде Alfa Romeo Валттери Боттас финишировал девятнадцатым и в шестой гонке подряд не заработал очки.

Гуаньюй Чжоу (9-й): «Мне понравилась сегодняшняя гонка – я думаю, что два прошедших дня получились моими лучшими в Формуле 1 с точки зрения скорости. Я хорошо проехал первый круг, что было критически важно, чтобы затем использовать возможности по ходу гонки. У нас был высокий темп, и я контролировал износ шин.

Я знал, что должен оказывать прессинг на соперников, чтобы добиться результата, когда появится возможность – я пытался вынудить соперников ошибиться. У меня была скорость, чтобы опередить Юки Цуноду – я ехал с активной DRS и в повороте вышел на полкорпуса вперёд, но он не оставил мне места, поэтому пришлось выехать за пределы трассы, чтобы избежать контакта.

В конце концов, всё получилось, и я заработал два очка, что можно считать хорошим результатом».

Валттери Боттас (19-й): «В первую очередь я поздравляю Чжоу и команду с заработанными очками. Он продемонстрировал хороший темп, что обнадёживает перед следующими гонками – напряжённая работа команды на базе в Хинвиле и на трассе приносит плоды.

Что касается моей гонки, то я повредил днище – скорее всего, об обломки на старте, что повлияло на скорость машины. У меня не было темпа, и я не смог ни с кем побороться – гонка для меня получилась долгой.

Я знаю, что мы оставим гонку в прошлом и быстро вернёмся на правильный путь перед поездкой в Монреаль через две недели. Нас ждёт трасса другого типа – надеюсь, она подойдёт нашей машине. В прошлом году у нас был высокий темп в Монреале, и команда добилась хорошего результата. Надеюсь, мы повторим тот результат и продолжим успешную канадскую серию».