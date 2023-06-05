Фредерик Вассёр о главной проблеме Ferrari

В Барселоне Ferrari провела худший этап в сезоне – Карлос Сайнс финишировал пятым, а Шарль Леклер после старта с пит-лейн не заработал очки. Руководитель команды Фредерик Вассёр признал, что инженерам пока так и не удалось добиться от машины стабильного поведения на трассе.

«Я считаю, что наша главная проблема не в потенциале на быстром круге или в том, что машине не подходят повороты определённого типа, – рассказал Вассёр после финиша Гран При Испании. – Главная проблема в том, что нам не удаётся добиться стабильного поведения SF-23 на трассе.

Возьмём для примера машину Шарля. Первый и третий отрезок он проехал на одинаковом составе [Hard], но на первом отрезке машина вела себя разбалансировано, а на третьем отрезке проблемы с балансом исчезли. Что касается Карлоса, то он проехал хороший первый и последний отрезки, но на втором потерял 15 или 20 секунд относительно соперников.

Нам очень сложно понять причины этих проблем и устранить их, поскольку каждый раз причины разные. Я не думаю, что сложности в Барселоне связаны с деградацией резины. Они могли бы быть, если бы мы атаковали сильнее, но не деградация стала главной проблемой.

Карлос демонстрировал хороший темп на последних кругах. Это говорит о том, что шины не потеряли эффективность. Шарль же на первом отрезке жаловался на баланс машины с первого до последнего круга.

Это правда, что в квалификации на пустой трассе мы выглядим быстрее, чем в трафике на дистанции гонки, но в Барселоне это не всегда было так. На втором отрезке Карлос ехал на пустой трассе, но его темп был катастрофой».