Хельмут Марко: Невозможно переубедить Макса

Во время гонки в Барселоне Максу Ферстаппену показали чёрно-белый флаг в качестве предупреждения за нарушение границ трассы. Если бы гонщик Red Bull Racing ещё раз нарушил границы, то получил бы пятисекундный штраф.

Стараясь не допустить такого развития событий, команда попросила Макса сбавить темп, но вместе этого действующий чемпион мира продолжил атаковать, чтобы показать лучший круг, и успешно это сделал. Комментируя в эфире австрийского ORF действия Ферстаппена, консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что с Максом бесполезно спорить.

Хельмут Марко: «Возможный штраф нас волновал гораздо меньше, чем болельщиков. Макс показал быстрый круг, когда его шины были в гораздо худшем состоянии, чем шины Серхио Переса во время его быстрого круга.

В подобных ситуациях обычно не принято рисковать, но невозможно переубедить Макса. На него нельзя за такое злиться».