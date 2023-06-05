Истёк срок приёма заявок от новых команд Формулы 1

В феврале 2023 года в FIA объявили об официальном запуске процедуры приёма заявок от новых команд на участие в Формуле 1. О желании выставить свою команду заявляли в Andretti Cadillac, команда Formula Equal Крейга Поллока, проект H26 владельца Hitech Оливера Оукса и LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии.

На днях истёк крайний срок приёма заявок от потенциальных команд Формулы 1, и в FIA приступили к их рассмотрению. В федерации не сообщили, сколько всего было подано заявок, но отметили, что не исключён вариант, при котором в Формуле 1 появится больше одной новой команды.

«Срок подачи заявок от потенциальных новых участников уже истёк, – подтвердил представитель FIA. – Сейчас FIA осуществляет первичное рассмотрение. Во время этой стадии не будет никаких публичных заявлений, поскольку федерация взаимодействует с кандидатами, соблюдая принцип конфиденциальности, поскольку может возникнуть необходимости в дачи разъяснений потенциальным участникам».