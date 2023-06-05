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Автоспорт

Команда Mercedes оштрафована на 10 тысяч евро

Команда Mercedes оштрафована на 10 тысяч евро

После финиша гонки в Барселоне физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла пришли в «закрытый парк» до того, как гонщики раздали интервью перед церемонией награждения, и тем самым нарушили инструкции FIA.

Стюарды Гран При Испании рассмотрели нарушение и оштрафовали команду Mercedes на 10 тысяч евро.

В прошлом году на Гран При Австрии за аналогичное нарушение команда получила отложенный штраф, но на этот раз придётся произвести оплату.

Источник:www.f1news.ru

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