Кристиан Хорнер: Пересу тяжело психологически

После Гран При Испании отставание Серхио Переса от Макса Ферстаппена в личном зачёте выросло до 53-х очков. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что благодаря такому большому отставанию от напарника, Серхио перестанет оказывать на самого себя излишний прессинг, и это поможет ему в гонках.

Кристиан Хорнер: «Будучи напарником Макса Ферстаппена, необходимо всё время постоянно выкладываться. Сейчас в чемпионате нет другого такого гонщика, как Макс, и я считаю, что за рулём такой же машины никто не сможет его опередить.

Серхио противостоит гонщик на пике своей формы, и Пересу очень тяжело с ним бороться. Психологически ему очень сложно принять такую картину, но сейчас его отставание в личном зачёте довольно велико. Возможно, благодаря этому с Серхио спадёт часть прессинга и ожидания, которые он предъявляет себе.

Он должен отпустить ситуацию и просто пилотировать».