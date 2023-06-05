Лео Турини: Ferrari полностью провалила экзамен

Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини старается публично не критиковать свою любимую команду Ferrari, но после невыразительного выступления Скудерии в Барселоне даже он не смог сдержаться…

Предположим, команда сдавала экзамен. Результат: Ferrari его провалила. Полностью. Мифические обновления не сработали. Слова Шарля Леклера после финиша – ода разочарованию.

Бессмысленно ходить вокруг да около, потому что история о новинках, которые никогда не приносят желаемый эффект, стара как мир. Оставим в покое Макса Ферстаппена и Red Bull – они живут на другой планете, но сравнение с Mercedes вызывает сильное раздражение. Новинки позволили Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу заметно прибавить. Новинки Ferrari ничего не изменили.

Ничего нового под солнцем, скажете вы. И я соглашусь. Я представляю, как всегда радостный Фредерик Вассёр задаёт вопросы, но чего действительно не хватает, так это ответов.

Это была болезненная весна для таких же людей, как и я, выросших на хлебе и Ferrari. Боюсь, летом будет только хуже.

P.S. Я знаю мантру, которая неизбежна: лучше начать думать о сезоне 2024 года. Но вы действительно считаете, что в Red Bull, Mercedes и Aston Martin об этом не думают?!