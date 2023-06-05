Окон: Не думаю, что мог добиться большего

Гонщики Alpine в Барселоне финишировали в десятке двумя машинами, но заработали всего пять очков…

Эстебан Окон (8-й): «Мы уезжаем из Барселоны, заработав очки двумя машинами и с чувством удовлетворения. Я финишировал восьмым и не думаю, что мог добиться большего – по сравнению с соперниками в этот уик-энд нам не хватало скорости.

Мы подумаем, как можно прибавить, но в целом мы сильно провели субботу и достойно выглядели в воскресенье. Мы можем гордиться последними двумя неделями, но знаем, что должны поработать, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении».

Пьер Гасли (10-й): «Ещё один двойной финиш в очках, но мы всегда стремимся к большему. С одной стороны, я разочарован результатом после хорошего выступления в квалификации, а также после того, как сегодня мы показали хороший гоночный темп, но штрафы и плохой старт негативно повлияли на мою гонку. Мы всё проанализируем чтобы понять, как в следующий раз добиться большего.

Машина в порядке, в трёх гонках подряд я заработал очки. Теперь я с нетерпением жду небольшого перерыва, чтобы через две недели выйти на старт в Канаде».