Суд отклонил апелляцию Нельсона Пике-старшего

Мы рассказывали о решении бразильского суда, который оштрафовал Нельсона Пике-старшего на $953 тысячи за публичные высказывания, направленные против Льюиса Хэмилтона, в которых содержались элементы расизма и гомофобии.

Бывший гонщик Формулы 1 настаивал на том, его слова были искажены в процессе перевода с португальского, и не согласился с решением суда. Адвокаты Пике-старшего подали апелляцию, но суд высший инстанции оставил решение о штрафе в силе.