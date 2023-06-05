В Pirelli довольны работой шин

В отличие от прошлого сезона, когда шины Hard в Барселоне почти не использовались из-за жары и слишком высокой жесткости, сегодня команды использовали все три состава резины.

Марио Изола, Pirelli: «Сегодня увидели гонку с использованием всех трёх составов на требовательной к резине трассе. 41,6% всех кругов гонщики проехали на Hard, 30,6% на Medium и 27,9% на Soft.

Наше решение представить в этом году новый состав С1 сработало, если в прошлом году гонщикам пришлось проводить три пит-стопа, то сегодня большинству хватило двух.

По сравнению с нашими прогнозами перед гонкой состав Medium оказался более конкурентоспособным, отчасти благодаря тому, что температура трассы была значительно ниже, чем во время прошлогодней гонки.

Первоначальный анализ показал, что деградация всех составов была ниже, даже на самом мягком C3. Ярким примером стали первые отрезки пилотов Mercedes: Расселл проехал 25 кругов, а Хэмилтон — 24, или средний отрезок Алонсо из 25 кругов с большим количеством топлива, но в хорошем темпе.

Pirelli остаётся в Барселоне, на следующей неделе мы проведём два очень важных дня тестов шин для следующего сезона. Программа сосредоточена на разработке составов, которые можно использовать без предварительного прогрева».