Alfa Romeo выставит на торги уникальные постеры

Мы уже рассказывали о том, что в Формуле 1 решили провести специальный благотворительный аукцион и все вырученные средства перечислить в фонд помощи итальянскому региону Эмилия-Романья, пострадавшему от стихийного бедствия.

Команда Alfa Romeo тоже внесла свой вклад в общее дело: на торги выставляются уникальные постеры, подготовленные к этапу в Имоле, но он был отменён.

«Хотим поделиться особенной новостью: вместе с издательством Automobilist мы представим постер, посвящённый гонке в Имоле, но тогда он не был напечатан, – сообщила пресс-служба команды. – На торги будут выставлены шесть копий, подписанных нашими гонщиками. Помогите нам помочь Имоле и заберите домой частицу истории Формулы 1!»

Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу тоже сказали несколько слов по этому поводу.

«Всем привет! Это постер для гонки в Имоле, который на самом деле никогда не публиковался, – добавил китайский гонщик. – Учитывая то, что там случилось, его можно считать особой редкостью. И теперь мы хотим извлечь из этого побольше пользы».

«Вместе с компанией Automobilist мы отпечатали шесть экземпляров, подписали их и выставим на аукцион на сайте F1Authentics. Все собранные деньги будут направлены на помощь пострадавшим от наводнений в Эмилии-Романьи», – подытожил Валттери.

Судя по информации на сайте онлайн-аукциона, ставки можно делать до 13 июня, и стартовая цена совсем невелика: всего 10 фунтов стерлингов за плакат. Для сравнения: за кубок, который предназначался победителю гонки в Имоле, придётся выложить почти 22 тысячи фунтов, причём торги заканчиваются сегодня вечером.

Но больше всего публику почему-то интересует приз в виде миниатюрного колеса гоночной машины с шиной Pirelli, который вручается обладателю поула: за него уже предлагается почти 40 тысяч фунтов, и торги тоже продлятся только до семи вечера по лондонскому времени.