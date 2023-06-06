Алонсо: В Канаде у нас будет возможность отыграться

Фернандо Алонсо полагает, что в Канаде Aston Martin сможет отыграться после не самого удачного уик-энда в Барселоне, где AMR23 работала явно менее эффективно, чем на предыдущих трассах.

До испанского этапа чемпионата команда из Сильверстоуна занимала 2-е место в Кубке конструкторов, уступая только Red Bull Racing, и в Монако Алонсо финишировал вторым, хотя и проиграл Максу Ферстаппену почти 27 секунд. Но все помнят, что события на городской трассе развивались по довольно причудливому сценарию, поскольку в них вмешалась погода.

Но в Барселоне Фернандо показал только 9-е время в квалификации, а в гонке был седьмым, и это его худший результат в сезоне.

«Если бы мы нормально провели квалификацию и стартовали бы из первых рядов, то по ходу гонки резина бы меньше изнашивалась, и можно было бы рассчитывать на финиш на 3-м или 4-м местах, – рассуждал двукратный чемпион мира после Гран При Испании. – В Майами мы не были готовы бороться за подиум, но смогли квалифицироваться в пером ряду, и это позволило финишировать в первой тройке.

То же самое можно сказать про Монако. Мы обеспечили себя столько подиумов благодаря тому, что здорово выступали по субботам. А здесь квалификация прошла очень неважно, но я всё-таки сохраняю спокойствие.

Трасса подходила нам не лучшим образом. С самого начала уик-энда нам пришлось использовать совершенно не те настройки, какие мы прогнозировали, поэтому уже по ходу уик-энда приходилось много работать, чтобы добиться комфортных ощущений за рулём. Можно сказать, что это для нас была новая ситуация. До этого мы были всегда довольны машиной начиная с первых тренировок, а сейчас пришлось приложить несколько больше усилий.

Но я не тревожусь, ведь какие-то из предстоящих уик-эндов будут складываться лучше, какие-то – хуже, но в Канаде у нас будет возможность отыграться. Мы потеряли очки по отношению к Mercedes, и они лучше нас сработали в этот уик-энд – значит, надо постараться опередить их в следующий раз.

Всё-таки у меня неплохое настроение, ведь хотя я стартовал из глубины пелотона, но всё-таки продвигался вперёд, хотя только до определённого момента. Джордж Расселл и Серхио Перес были явно быстрее, и я мало что мог предпринять. Но в Канаде на нашей машине вновь появится кое-какие новинки и в Сильверстоуне тоже. Результаты будут зависеть от того, кто ещё представит свои новинки».