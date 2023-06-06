Хорнер: В Mercedes начнут оказывать на нас прессинг

В Барселоне в Mercedes добились лучшего результата в сезоне – оба гонщика команды поднялись на подиум. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что хотя отставание Mercedes пока ещё велико, но во второй половине сезона команда из Брэкли может стать серьёзным соперником.

Кристиан Хорнер: «На финише гонки они уступили нам более 23-х секунд, но всё равно сделали шаг вперёд. Впрочем, нам есть чем ответить. В Mercedes подготовили большие обновления машины, но и у нас будут новинки позже по ходу сезона.

Нет сомнений, что они сделали большой шаг. Mercedes – высококлассная команда, и во второй половине сезона они начнут оказывать на нас прессинг».

При этом Хорнер добавил, что двойного подиума Mercedes могло и не быть, если бы гонка продолжалась на несколько кругов дольше: «Серхио Перес стартовал не лучшим образом и потерял время на первых кругах, тогда как Джордж Расселл не получил штраф за выезд за пределы трассы.

Думаю, это и повлияло на итоговый результат. По ходу гонки Серхио становился всё сильнее, особенно ему удался финальный отрезок. Ему не хватило нескольких кругов, чтобы подняться на подиум».