Календарь Формулы 2 и Формулы 3 не изменится

Формула 2 и Формула 3 – коммерческие серии, где гонщики платят за участие. Для организаторов отмена этапов – это всегда форс-мажор, когда нужно искать какое-то решение, но сегодня они объявили, что отменившийся этап в Имоле заменять не будут.

Сезон Формулы 2 сократится до 13 этапов, Формулы 3 – до девяти.

Бруно Мишель, руководитель серий: «Мне очень жаль, что мы не смогли провести гонку в Имоле, но это было единственно верным решением. Все наши мысли с теми, кто пострадал.

С тех пор мы рассмотрели несколько вариантов, но решили, что не будем добавлять новый этап в календарь на этот год. У нас будет тринадцать этапов Ф2 и девять этапов Ф3, я считаю, что у нас достаточно гонок, чтобы провести два потрясающих сезона с яркой борьбой».