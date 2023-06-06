Лэнс Стролл: Мы с Фернандо уважаем друг друга

На последних кругах Гран При Испании Фернандо Алонсо догнал Лэнса Стролла, но практически сразу предупредил инженеров Aston Martin, что не станет атаковать напарника. После финиша канадский гонщик прокомментировал действия Алонсо.

«Мы уважаем друг друга и стремимся заработать для команды как можно больше очков, – приводит слова Лэнса Стролла издание Racingnews365. – В борьбе есть риск разбить машину, и это может быть оправдано, когда речь идёт о больших очках, но между шестым и седьмым местом всего два очка разницы, поэтому важнее было финишировать двумя машинами и заработать очки для команды.

Наши парни очень много работают на базе и заслуживают результат. Они не заслуживают, чтобы труды их тяжёлой работы разлетелись на куски».

На первом круге гонки Лэнс обогнал Льюиса Хэмилтона в борьбе за третье место, но через несколько кругов из-за падения эффективности шин пропустил семикратного чемпиона мира. Отвечая на вопрос, есть ли у него шансы подняться на подиум на домашнем этапе в Канаде, гонщик Aston Martin сказал: «Я бы хотел ответить «Да» на этот вопрос. В тот момент, когда я вышел на третье место, я думал, что подиум возможен, но нам просто не хватило скорости.

Я комфортно ехал в темпе Карлоса Сайнса и даже немного отрывался от Льюиса, но через пять кругов шины потеряли эффективность, а Льюис продолжал атаковать. Нам определённо предстоит поработать, чтобы в следующий раз вернуться более сильными на трассу».