Норрис: Мы не рассчитываем на финиш в первой десятке

В Барселоне гонщики McLaren очков не заработали, хотя в квалификации показали впечатляющие результаты – Ландо Норрис стартовал с 3-й позиции, и можно было предположить, что команда сделала заметный шаг вперёд, но по ходу Гран При Испании выяснилось, что это не так.

Впрочем, у Ландо дела не заладились с самого старта, поскольку во 2-м повороте он сломал переднее крыло своей машины о Mercedes Льюиса Хэмилтона и был вынужден сразу ехать в боксы за новым носовым обтекателем. В итоге он финишировал 17-м.

Но, по словам Норриса, особых шансов заработать очки у него всё равно, наверное, не было, даже если бы удалось избежать неприятностей на старте гонки. Отчасти это подтверждает 13-й результат Оскара Пиастри, его напарника, хотя в квалификации он был 10-м.

«Всё дело в том, что мы медленные и были медленными с самого начала сезона, – прокомментировал британец невесёлые итоги гонки. – К этому больше нечего добавить. В квалификации машина была точно такой же, но суббота стала особенным днём, потому что у некоторых хороших команд возникли сложности, а кто-то из отстающих смог справиться с задачей лучше.

Просто это был странноватый день, когда многие допустили ошибки, а мы этим воспользовались. Мы предвидели, что нас ждёт тяжелая гонка, поскольку мы однозначно не так быстры, как Alpine, Aston Martin и вообще все команды первой пятёрки, поэтому нет смысла рассчитывать на очки.

Мы раз сто говорили, что новинки, представленные в Баку – это просто иное направление в работе по модернизации днища, иная идеология, но не обещали, что они позволят заметно повысить скорость. Возможно, мы прибавили на половину десятой или максимум на десятую, но многие команды готовили новинки ко всем последним гонкам, а мы нет.

Мы стараемся изо всех сил зарабатывать очки, и если удаётся, то считаем это очень удачным днём. Но пока дела обстоят так, что мы не рассчитываем финишировать в первой десятке. Следующий комплекс новинок мы представим в Сильверстоуне, а до этого просто продолжим делать то, что в наших силах, так что в этом плане всё просто».

И всё-таки, каким образом машина MCL60 позволила Норрису показать столь высокий результат в квалификации? Вот как это объяснил Андреа Стелла, руководитель команды McLaren: «Такой результат подтвердил то, что мы и так уже знали. Есть определённый набор условий, при которых наша машина работает очень эффективно, и среди этих условий холодная трасса, прохладная погода, скоростные повороты и хорошее сцепление, которое обеспечивают шины.

Если резина хорошо держит трассу, это маскирует проблемы с балансом и означает, что Ландо и Оскар могли показывать конкурентоспособные результаты.

В квалификации свежий комплект мягких шин обеспечивает отличное сцепление, и это маскирует наши сложности, которые проявляются в средней фазе прохождения поворотов. В гонке этого не происходит: когда шины уже изношены, эта фаза длится дольше, чем на новой резине и с минимальной топливной нагрузкой. Поэтому характеристики поведения машины сильно меняются.

Но мы должны работать не только над повышением аэродинамической эффективности машины – однозначно, надо также добиться, чтобы по ходу гонки резина работала в более благоприятном температурном диапазоне».

По словам руководителя команды, в McLaren постараются добиться решения этих проблем к австрийскому этапу сезона.