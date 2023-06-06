Окон: Надо по-прежнему работать над гоночным темпом

Для Эстебана Окона минувший Гран При Испании стал третьей результативной гонкой подряд, и хотя в Барселоне машина Alpine не позволяла рассчитывать на повторение успеха, которого француз добился в Монако, тем не менее он заработал очки за 8-е место.

Эстебан Окон: «Настроение по-прежнему неплохое, ведь можно сказать, что два уик-энда подряд сложились для нас просто замечательно – в Монако и Барселоне я заработал 19 очков, а если добавить сюда ещё и результаты Пьера Гасли, то получится ещё больше.

На этих двух этапах мы отработали очень продуктивно. Хотя, конечно, неделю назад нам удалось подняться на подиум, а сейчас мы финишировали на 8-м месте, поэтому впечатления не совсем однозначные, но в целом они вполне позитивные. Команда очень рада, что новинки, которые мы внедряли в последнее время, оказались эффективными, однако нам по-прежнему надо поработать над гоночным темпом.

В квалификациях мы оба раза выступили очень сильно – и в Монако, и в Барселоне , и этим вполне можно гордиться. Надеюсь, нам уже удалось добиться стабильности в квалификациях, но в гонках мы остаёмся на прежнем уровне, и именно этому сейчас необходимо уделить максимум внимания».