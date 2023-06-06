Ральф Шумахер: Mercedes вновь будет бороться за победы

Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, прокомментировал наиболее важные с его точки зрения итоги Гран При Испании.

В Mercedes вслед за соперниками тоже модернизировали свою не слишком эффективную машину – при этом нельзя сказать, что они скопировали идеи Red Bull, но мыслили примерно в том же направлении. Они вернулись к классической форме боковых понтонов и разработали для W14 новое днище – иными словами, полностью пересмотрели концепцию аэродинамики.

Изменения также затронули переднюю часть шасси. Можно сказать, они вернулись к прежним идеям. Новинки были впервые представлены ещё в Монако, где невозможно проверить их эффективность, но самое главное, что в команде разобрались в причинах проблем.

Теперь понятно, что новая концепция действительно работает, а если учесть методичность, с которой работает Mercedes, то можно предположить, что они уже скоро вновь будут бороться за победы. Впрочем, не будем забывать, что Макс Ферстаппен пока по-прежнему выступает в своей отдельной категории.

Но я бы сказал, что Mercedes удалось опередить Фернандо Алонсо и Aston Martin. Эта команда не настолько опытная и пока не располагает столь совершенной инфраструктурой. В Барселоне было вполне очевидно, что машина у них неплохая, но всё-таки недостаточно быстрая. У неё все ещё есть слабые места, и в минувший уик-энд всё это проявилось.

Беспомощность Ferrari в Барселоне

Но самые серьёзные проблемы были у Ferrari. Мне вообще показалось, что Фредерик Вассёр, руководитель команды, в растерянности. Когда я его спросил, сколько времени потребуется Скудерии, чтобы догнать лидеров, он ответил: «Сначала мы должны выявить суть проблем, а уже потом можно будет прикинуть, сколько времени это займёт».

Но похоже, что они до сих пор не знают, с чем связана интенсивная деградация резины на их машинах, и в Барселоне они просто были слишком медленными, за исключением квалификации. Скудерии предстоит проделать непростой путь, а поскольку Вассёр занимает эту должность всего несколько месяцев, ему потребуется время, чтобы во всё вникнуть.

Это время ему нужно дать, и процесс приглашения в команду новых специалистов уже идёт, хотя и они не сразу начнут работать в полную силу. Придётся подождать, пока их усилия начнут приносить плоды. Вполне вероятно, что в Маранелло решат поставить крест на этом сезоне, чтобы заранее заняться подготовкой к 2024 году.

Ферстаппен доминирует, но Хэмилтон получил шанс

Макс Ферстаппен доминировал в Испании и завоевал для Red Bull Racing очередную победу, уже седьмую для этой команды с начала сезона. Похоже, что в этом году для неё всё складывается просто идеально. Впрочем, не исключено, что на каких-то этапах её дела будут идти не столь гладко, ведь она тоже может ошибаться, и по ходу сезона соперники смогут к ней подтянуться.

Но тут надо отметить фактор Ферстаппена. У Серхио Переса точно такая же машина, однако ему не удаётся добиться такой стабильности. А Ферстаппен и его команда работают просто отлично. При этом похоже, что больше всего шансов доставить им беспокойство у Mercedes. Всё-таки потенциал модернизированной W14 раскрыт далеко не в полной мере.

Но вопрос в другом: сколько денег Mercedes может потратить на её дальнейшую доработку? Думаю, в этом плане возможности Red Bull шире. Но всё-таки допускаю, что уже скоро борьба за победы в гонках вновь станет более интересной и захватывающей.

Такое впечатление, что Льюис Хэмилтон адаптировался к обновлённой машине чуть лучше, чем Джордж Расселл – похоже, что семикратный чемпион мира очень доволен и уже мечтает о новых победах в гонках. А может быть, даже о восьмом титуле. Мне казалось, что в какой-то момент он утратил былой оптимизм, но теперь вновь его почувствовал.

Хюлкенберг работает уверенно, но VF-23 не хватает темпа

Этап в Барселоне показал, что машина Haas просто недостаточно хороша. Даже если изначально в основу VF-23 была заложена неплохая концепция, похоже, что американской команде не удаётся вести эффективную модернизацию шасси. Особого прогресса не чувствуется, и Haas надо что-то делать – может быть, пригласить новых специалистов. Впрочем, оба гонщика команды свою часть работы делают неплохо.

Нико Хюлкенберг выступает даже стабильнее, чем Кевин Магнуссен, в квалификации в Барселоне он смог выжать из машины всё, но в гонке ему помешал повышенный износ резины. Кроме того, машине не хватало прижимной силы.

Впрочем, вполне возможно, что трасса в Канаде лучше подойдёт VF-23, и там эта машина будет работать более эффективно. Haas – небольшая команда, её возможности ограничены, хотя я надеялся, что в этом сезоне она будет прогрессировать быстрее.

Мик Шумахер сможет проявить себя

На шинных тестах Pirelli в Барселоне Мик впервые сядет за руль машины Mercedes. Для него это очень важно по двум причинам. Во-первых, он сможет почувствовать разницу между работой на симуляторе и пилотированием реальной W14. Во-вторых, разумеется, он также сможет доказать, что способен показывать хорошие скорости.

Все, кто будет наблюдать за ходом тестов, смогут сравнить его с гонщиками других команд. А в Mercedes убедятся, что на трассе Мик такой же быстрый, как на симуляторе. Кстати, его работу на симуляторе высоко оценил Хэмилтон, так что я рад за Мика. Вместе с инженерами Mercedes он помогает команде определиться с настройками, а также с дальнейшими направлениями доработки шасси. И тем более приятно, когда команда получает подтверждение правильности выбранного пути.