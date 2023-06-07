Джеймс Ки – технический директор Alfa Romeo

1 сентября Джеймс Ки станет техническим директором команды Alfa Romeo, сменив на этом посту Яна Моншо.

Приглашение Ки – следующий шаг к переходу к статусу заводской команды в 2026-м, соответствующий стратегии, разработанной в начале года руководителем Sauber Group Андреасом Зайдлем.

Ки уже работал в Хинвиле на посту технического директора Sauber с 2010 по 2012 год, где руководил разработкой C31, на рулём которой Серхио Перес и Камуи Кобаяши завоевали четыре подиума.

Андреас Зайдль, исполнительный директор Sauber Group: «Я рад возвращению Джеймса домой, в Хинвил. Он присоединится к нам, чтобы определить будущее этой команды.

С тех пор, как он ушёл, команда сильно изменилась, но сохранила тот же драйв, ту же нацеленность на успех, которые прежде способствовали успеху. Уверен, вместе с этой очень талантливой и преданной командой мы сможем продолжить дальнейший рост.

Назначение Джеймса – важнейший шаг на этом пути: он обладает огромным опытом в нашем спорте, причем не только в качестве технического директора, но и на различных других должностях в технической организации команды. Он возглавит процесс трансформации технического отдела, задав направление для решения будущих задач.

Я также хочу поблагодарить Яна за его ценный вклад в то, чтобы привести Sauber к тому состоянию, в котором она находится сейчас, после нашего самого успешного сезона за последнее десятилетие, в котором мы поднялись на шестое место в Кубке конструкторов».

Джеймс Ки: «Я рад вернуться в Хинвил, чтобы работать со старыми и новыми коллегами в Sauber – у меня очень приятные воспоминания о том периоде, когда я работал там раньше. С нетерпением жду возможности возглавить технический штаб команды на одном из важнейших этапов её долгой истории, в момент, когда нас ждёт новое и интересное будущее.

Нам предстоит проделать огромный объем работы, но я уверен – каждый сотрудник команды, работающей в Хинвиле, проявит приверженность, решимость и нацеленность на успех, чтобы привести нас на вершину. Мы знаем, что это потребует времени, усилий и настойчивости, а дивиденды от этой работы будут получены только через два года, но у нас есть план, по которому мы будем действовать».