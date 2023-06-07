Ферстаппен: Я серьёзно отношусь к виртуальным гонкам

В свободное от Формулы 1 время Макс Ферстаппен периодически участвует в виртуальных гонках. Действующий чемпион мира рассказал, что для него это хобби, к которому он относится предельно серьёзно и думает о виртуальных соревнованиях едва ли не больше, чем об основной работе.

«Виртуальные гонки – моё хобби, но я отношусь к нему очень серьёзно, – приводит слова Макса Ферстаппена издание Racingnews365. – Я не считаю, что это вредит подготовке к Формуле 1, поскольку это просто ещё одна возможность проверить себя.

В основном в виртуальных гонках я пилотирую разные машины, не Формулу 1. Я всегда думаю о том, как могу улучшить свой стиль пилотирования, какие лучше подобрать настройки – мне нравится такая работа.

Когда я ложусь спать, то чаще думаю о симуляторе, а не о Формуле 1, но только потому, что хочу преуспеть в виртуальных гонках. Иногда они отнимают у меня много времени, но мне это нравится.

Сложно сказать, помогает ли мне в Формуле 1 участие в виртуальных гонках, но я точно уверен, что не мешает. Я много гоняюсь в онлайн в межсезонье, поэтому когда возвращаюсь за руль Формулы 1, чувствую, словно у меня не было никакой паузы».