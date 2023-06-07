Гюнтер Штайнер доволен конкуренцией в команде

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер доволен возросшей конкуренцией в команде после того, как Нико Хюлкенберг заменил Мика Шумахера…

Гюнтер Штайнер: «Сложно сказать, что изменил для Кевина приход Нико, об этом лучше спросить у него, но я думаю, что у него появилась точка отсчёта и он прикладывает максимум усилий.

Нико хорошо справляется со своей работой. Когда он пришел, я был очень удивлен тем, какую скорость он сразу продемонстрировал. Многие люди говорили, что после трех по сути пропущенных сезонов ему понадобится полгода, чтобы вернуть прежнюю скорость. Очевидно, что ему не понадобилось полгода, а если понадобилось, так чего же нам ждать во второй половине сезона?

Я думаю, что столь серьёзная конкуренция хороша для Кевина. У него есть ориентир, к которому нужно стремиться, и ему это нравится. Если Нико оказывается впереди, он не злится, а пытается его обыграть – именно это нам и нужно. Нам нравится видеть здоровую конкуренцию внутри команды».