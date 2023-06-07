Камуи Кобаяши дебютирует в NASCAR

Действующий гонщик заводской команды Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость Камуи Кобаяши дебютирует в американской кузовной серии NASCAR. 13 августа японец выйдет на старт гонки в Индианаполисе на дорожной версии трассы за рулём Toyota Camry команды 23XI Racing.

Камуи Кобаяши станет вторым пилотом из Японии, который выйдет на старт гонки NASCAR. Первопроходцем был Хидео Фукуяма – он выступал за Ford в 2002-2003 году.

Камуи Кобаяши: «Я думаю, что NASCAR чем-то похож на бейсбол. Это совершенно другая гоночная культура, отличная от японский и европейской. Для гонщика выступления в NASCAR – осуществление американской мечты.

Мне повезло гоняться в Америка в IMSA в последние несколько лет. Здесь немного другой подход к гонкам, но технологии всё равно на высочайшем уровне. Я очень благодарен Toyota Racing Development USA, Toyota Motor North America и Toyota Gazoo Racing за предоставленную возможность.

Toyota уже много лет участвует в NASCAR, но ещё ни один японский гонщик на садился за руль Toyota в этой серии. Я очень горжусь, что мне выпал такой шанс».

До перехода в FIA WEC Камуи Кобаяши провёл пять сезонов в Формуле 1, выступая за команды Toyota, Sauber и Caterham. Лучшим результатом гонщика стало третье место на финише домашнего Гран При Японии в 2012 году.