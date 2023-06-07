Ле-Ман: Баттон поделился первыми впечатлениями

Дженсон Баттон готовится к «24 часам Ле-Мана» и на тестах впервые проехал по легендарной французской трассе на Chevrolet Camaro ZL-1, машине NASCAR, специально переделанной с учётом особенностей суточного марафона.

Вместе с Джимми Джонсоном и Майком Рокенфеллером Баттону предстоит проехать гонку в Ле-Мане вне зачёта – их экипаж участвует в так называемом «Инновационном» классе. Поэтому спортивные задачи перед чемпионом мира 2009 года не стоят, но участие в «24 часах Ле-Мана» позволит организаторам NASCAR привлечь международное внимание к своей серии.

Итоги первых тренировок подтверждают правильность такого расчёта: машина №24 способна проезжать круги по трассе длиной 13,625 км даже быстрее, чем спорткары категории LMGTE Am, с которыми её корректнее всего сравнивать. Дженсон и его напарники завершили день с результатом, на 2,3 секунды лучше, чем самый быстрый экипаж, выступающий в этом классе.

«Это был весёлый день тренировок перед "24 часами Ле-Мана", – поделился вчера Баттон на своих страницах в социальных сетях. – Как классно выглядит наша машина! При этом она быстрая – забыл добавить, ещё и большая!»

Его напарник Джимми Джонсон, семикратный чемпион NASCAR, дал более подробный комментарий: «Тренировки сложились очень неплохо по многим причинам. Во-первых, просто из-за того, что я давно хотел сюда приехать и принять участие в этой гонке. Затем после нескольких кругов я почувствовал, что машина способна на хороший темп, и это стало подтверждением той напряжённой работы, которую проделали все в команде Hendrick Motorsports.

У нас были тревоги, что мы сможем показывать отличную скорость на прямых, но будем недостаточно быстрыми в скоростных поворотах по сравнению с машинами категории GT, но оказалось, что мы гораздо ближе к ним, чем можно было подумать. На самом деле даже немного медленно едем на прямых. Но это можно исправить.

Впереди ещё целых 18 часов тренировок и 24-часовая гонка, за это время много всего может пойти не так, как надо, но по поводу первого дня надо сказать, что он прошёл отлично».

Стоит добавить, что в классе гиперкаров лучшее время осталось за Антонио Джовинацци, гонщиком заводской команды Ferrari, а в категории LMP2 быстрее всех круг проехал Пьетро Фиттипальди, резервный пилот Haas F1, в Ле-Мане выступающий за команду Jota.

Сегодня в Ле-Мане проходят автограф-сессии, причём вечерняя состоится вечером в центре города, а в среду начнутся квалификационные заезды. Финал квалификации пройдёт в четверг вечером.