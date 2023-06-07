Лесные пожары не должны помешать Гран При Канады

Монреаль – самый крупный город провинции Квебек, которая сейчас борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти призывают горожан оставаться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок и надевать дыхательные маски, которые остались после пандемии, в случае выхода на улицу.

В Монреале на улицах туман, небо жёлтого цвета. В ближайшие часы ожидается дождь, способный немного улучшить ситуацию, но потом качество воздуха вновь может ухудшиться.

Стефан Перрон, советник института общественного здравоохранения: «Для людей без проблем со здоровьем серьёзного риска нет, но может возникать раздражение глаз, носа или горла. Но те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или астмы, должны быть более осторожными, как и дети и беременные женщины».

Организаторы Гран При Канады считают, что до начала гоночного уик-энда ситуация нормализуется, так что зрителям и участникам последствия лесных пожаров не помешают.