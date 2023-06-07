Лука де Мео: Я никогда не был близок к Ferrari

Лука де Мео, глава концерна Renault, в эфире итальянской государственной радиостанции Rai Gr Parlamento, прокомментировал результаты заводской команды Alpine F1 в этом сезоне, рассказал о программе работы с молодыми гоночными талантами и даже отреагировал на слухи о его связях с Ferrari.

«Подиум в Монте-Карло стал важным достижением, которое ценится вдвойне, – подчеркнул де Мео, говоря о результате Эстебана Окона в Гран При Монако. – Alpine F1 – это долгосрочный проект, и мы понимаем, что выступления на высоком уровне и соперничество с топ-командами, такими, как Ferrari, Red Bull или Mercedes, требует огромных усилий. Я мечтаю, чтобы мы смогли завершить чемпионат на 4-м месте в Кубке конструкторов.

Мы присматриваемся к молодым итальянским гонщикам, ведь одна из составляющих нашего проекта – Академия Alpine, за которую отвечает Давиде Бривио, бывший менеджер команды, выигравшей чемпионат MotoGP. Таким образом мы пытаемся привести в Формулу 1 талантливых людей. Я итальянец, и если бы мне удалось помочь кому-то из моих соотечественников пробиться в высшую категорию автоспорта, я бы этим очень гордился.

Мы всегда старались способствовать становлению талантов – в своё время именно так было с Фернандо Алонсо, ведь он добился ярких успехов именно с Renault, и его славная карьера продолжается до сих пор, хотя теперь он стал нашим соперником.

Формула 1 сейчас очень быстро развивается – благодаря исключительно эффективной и важной работе, которую проводит Стефано Доменикали, причём он тоже итальянец».

Когда де Мео задали прямой вопрос о контактах с Маранелло, он ответил: «Есть ли у меня тесные контакты с Ferrari? В прошлом об этом распространялись одни лишь слухи. Я восхищался работой Луки ди Монтедземоло (бывшего президента итальянской компании), но на самом деле никогда не был близок к Ferrari».