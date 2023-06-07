Марко: Мы заплатили миллионы, чтобы сохранить Хорнера

В интервью Blick Хельмут Марко рассказал, как было непросто в прошлом году удержать в команде её руководителя Кристиана Хорнера и технического директора Эдриана Ньюи, получивших щедрое предложение от Ferrari, где искали замену Маттиа Бинотто. Переговоры прошли во время Гран При Канады 2022 года.

Хельмут Марко: «Мне потребовалась целая ночь, чтобы убедить Хорнера остаться в Red Bull. Это стоило нам миллионы».

Хотя Хорнер в итоге остался, а Ньюи недавно подписал новый долгосрочный контракт с командой из Милтон-Кинса, другие ключевые технические специалисты покинули или собираются покинуть Red Bull.