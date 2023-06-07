Мик Шумахер сел за руль Mercedes на тестах Pirelli

В испанской Барселоне продолжаются тесты шин Pirelli для сезона 2024 года. Сегодня за руль Mercedes сел Мик Шумахер.

Для резервного гонщика команды эта первая возможность оценить актуальную машину W14 и сравнить её с виртуальной версией, на которой Мик проехал уже сотни кругов на симуляторе. В предыдущий раз Шумахер пилотировал актуальную машину Формулы 1 на финальном этапе прошлого сезона в Абу-Даби.

Накануне в Барселоне завершился первый день тестов, в котором участвовали Джордж Расселл и Шарль Леклер. Впервые за долгое время пресс-служба Pirelli предоставила информацию о пройденной дистанции и лучшем времени. Наибольшую дистанцию проехал гонщик Ferrari — 167 кругов с результатом 1:18.197 с. Джордж Расселл проехал 151 круг с лучшим временем 1:18.400 с.

В среду вместе с Миком Шумахером в тестах участвует Карлос Сайнс.