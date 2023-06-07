Мика Хаккинен вернётся за руль McLaren MP4/14A в Гудвуде

В 2023 году команда McLaren отмечает 60-летие со дня основания Брюсом Маклареном. В рамках мероприятий, посвящённых юбилею, McLaren примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт 13-16 июля.

Зрители увидят на трассе коллекцию легендарных гоночных машин McLaren, за руль которых сядут именитые гонщики. Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен будет пилотировать McLaren MP4/14A, которая принесла ему второй титул в 1999 году.

Эмерсон Фиттипальди вернётся за руль своей чемпионской McLaren M23-05 1974 года. Другие бывшие гонщики Формулы 1, Джей-Джей Лехто и Эмануэле Пирро, проедут за рулём McLaren MP-23/23A-05 2008 года и McLaren MP4/2B-03 1985 года соответственно. Эмма Гилмор, выступающая за команду McLaren в электрической серии Extreme E, представит в Гудвуде McLaren Can-Am M8D-0 1970 года.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Гудвуд и Фестиваль скорости занимают важное место в истории McLaren. В этом месте во многих смыслах началась наша история, поэтому оно отлично подходит для празднования 60-летия.

Я очень рад, что мы привезём такой впечатляющий список машин и гонщиков, чтобы громко отпраздновать наш юбилей. Болельщики – огромная часть нашей истории, и нет ничего лучше, чем дать им возможность взглянуть на эти легендарные машины. Нас ждут четыре фантастических дня».