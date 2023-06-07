Pirelli тестировали шины без термочехлов для 2024 года

Во вторник и в среду в Барселоне компания Pirelli вместе с Mercedes и Ferrari тестировала шины для сезона 2024 года, которые можно использовать без предварительного прогрева в термочехлах.

Суммарно за два дня гонщики проехали 617 кругов: Шарль Леклер – 167 кругов, Мик Шумахер – 152 круга, Джордж Расселл – 151 круг и Карлос Сайнс – 147 кругов. Лучшее время показали гонщики Ferrari – во вторник Шарль Леклер проехал круг за 1:18.197 с, в среду – Карлос Сайнс за 1:16.638 с. Джордж Расселл и Мик Шумахер показали времена 1:18.400 с и 1:18.974 с соответственно.

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги работы на испанской трассе: «Мы провели два дня очень важных тестов, собрав много информации, которая поможет выбрать лучшие решения для следующего года. С точки зрения конструкции нам осталось уточнить некоторые детали, а во время этих тестов основное внимание было уделено работе с составами, особенно с теми, которые составят среднюю линейку в 2024 году.

Вся работа с резиной проходила без предварительного прогрева при помощи термочехлов. В процессе мы проверили несколько интересных решений и теперь будем анализировать всю собранную информацию перед следующими тестами, которые состоятся в Сильверстоуне после Гран При Великобритании.

После мы подведём итоги многомесячной работы и представим FIA, Формуле 1 и командам полную картину, которая поможет принять наилучшие решения, используя всю доступную информацию».