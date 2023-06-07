WEC: Перед гонкой в Ле-Мане ввели весовой гандикап

До старта марафона в Ле-Мане оставалось чуть больше недели, когда его организаторы, французский автоклуб ACO совместно с FIA, неожиданно изменили правила и ввели весовой гандикап для машин заводских команд, выступающих в категории Hypercar.

Разговоры об этом ходили и раньше, однако неожиданной эту меру можно считать потому, что в регламенте чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) была оговорка, что корректировка так называемой «платформы Balance of Performance» («Баланс эффективности») или BoP, могла производиться только после этапа в Ле-Мане.

Тем не менее она была произведена уже сейчас, перед легендарной суточной гонкой на кольце Сартэ, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Изменения затронут машины Toyota’s GR010 Hybrid, а также спортпрототипы Ferrari 499P, Cadillac V-Series.R и Porsche 963. Машины заводской команды японского концерна стали на 37 кг тяжелее – именно они выиграли все этапы WEC в этом году; вес Ferrari увеличился на 24 кг, Cadillac – на 11 кг, а Porsche – на 3. Такими машины стали уже перед тренировками, которые начались в Ле-Мане в минувший уик-энд.

Впрочем, частично всё это компенсируется некоторым увеличением количества энергии, которое может быть использовано гибридными силовыми установками на дистанции каждого отрезка гонки. Это количество измеряется в мегаджоулях и отслеживается FIA при помощи специальных датчиков, смонтированных на каждой машине.

Изменения не коснулись только гиперкаров команд Glickenhaus и ByKolles, но на этих машинах стоят обычные атмосферные двигатели, а не суперсовременные гибридные силовые установки, как на спортпрототипах заводских команд.

В теории, такие меры могут несколько уравнять шансы команд, выступающих в высшей категории WEC – по крайней мере, вводятся они именно для этого. Аналогичный подход в этом году был уже опробован в американском чемпионате IMSA и как будто бы оказался достаточно эффективным.