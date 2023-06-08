Дженсон Баттон и гонщики Williams выступят в Гудвуде

Команда Williams назвала имена гонщиков и машины, с которыми приедет на Фестиваль скорости в Гудвуде 13-16 июля.

Британскую команду представят гонщики Алекс Элбон и Логан Сарджент, чемпион мира 2009 года и посол Williams Дженсон Баттон, а также участница Гоночной академии Williams Джейми Чэдвик.

Что касается гоночной техники, то болельщики увидят Williams FW15C, за рулём которой Ален Прост в 1993 году выиграл свой четвёртый титул чемпиона мира, и Williams FW19-06, которая принесла команде её последний на данный момент Кубок конструкторов и титул чемпиона мира Жаку Вильнёву в 1997 году.

Кроме того, за рулём собственной Williams FW14B Найджела Мэнселла в Гудвуде выступит Себастьян Феттель.

В Гудвуде Williams покажет шоу-кар FW45, оформленный в цветах Gulf по результатам голосования болельщиков на официальном сайте команды. С такой раскраской команда выступит на этапах в Сингапуре, Японии и Катаре.