Доменикали ведёт переговоры об увеличении числа команд

Мы рассказывали, что на днях в FIA закрыли приём заявок от потенциальных команд на выступления в Формуле 1 и принялись изучать полученные документы. Предполагается, что право на выступления получит одна новая команда, но представитель федерации дал понять, что новых участников может быть больше.

Итальянская пресса сообщает, что президент Формулы 1 Стефано Доменикали ведёт переговоры с действующими командами о новом Договоре согласия, в который предлагает включить пункт об увеличении числа команд до двенадцати.

Многие руководители действующих команд скептически оценивают такое предложение, поскольку не хотят делить призовые на большее число участников. Однако Доменикали предлагает увеличить стартовый взнос для новых команд, чтобы компенсировать возможные финансовые потери действующих, с нынешних $200 миллионов до одного миллиарда долларов США.

Ранее Стефано Доменикали подтверждал, что стартовый взнос будет увеличен, но в апреле 2023-го речь шла о $600 миллионах. По всей видимости, такой размер компенсаций не устроил команды, и Доменикали пришлось повысить предложение.