Хилл: Льюис добился своего – для себя и команды

Чемпион мира 1996 года, комментатор Sky Sport Деймон Хилл позитивно оценивает прогресс Mercedes…

Деймон Хилл: «В гонке в Mercedes доказали, что преодолели угрозу со стороны Aston Martin и Ferrari на трассе, где важна эффективность аэродинамики и способность машины бережно работать с резиной.

Все трассы разные, но Барселона – одно из тех мест, где вы можете оценить общую эффективность машины и её аэродинамический баланс. Поэтому Red Bull доминировали, по крайней мере Макс, но и для Mercedes есть обнадеживающие признаки.

Возможно, они смогут добиться ещё большего от машины, но я сомневаюсь, что это позволит опередить Red Bull, ведь шасси до конца сезона останется прежним.

В Барселоне Льюис сказал: «Мне нравится пилотировать эту машину». Это хороший знак, он давно просил команду об этом – и теперь есть результат. Он добился своего – для себя и команды.

Опередить Red Bull до конца сезона им будет очень непросто, но если они смогут прочно утвердиться в качестве серьёзной силы, они будут считать это победой».