Комментируя итоги Гран При Испании гонщик Ferrari Шарль Леклер говорил о непредсказуемом поведении машины…

Шарль Леклер: «Проблем оказалось больше, чем я ожидал. Машина вела себя непредсказуемо. Я не мог сказать: «У нас недостаточная поворачиваемость, давайте это исправим». На мягких шинах она была недостаточной, а на жестких избыточной, хотя я пилотировал совершенно так же.

Такую «блуждающую ошибку» крайне сложно найти и устранить. Ветер немного меняет силу и направление или температура поднимается на пару градусов – и поведение машины резко меняется. Только что мы были уверены, что смогли заставить шины работать, как нужно всё начинать с начала.

Нужно разобраться с этим, добиться хорошей работы шин в более широком диапазоне условий, тогда мы сможем двигаться дальше».