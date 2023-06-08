Магнуссен: У нашей VF-23 эффективная аэродинамика

После семи этапов сезона у Haas всего восемь заработанных очков. По словам гонщика команды Кевина Магнуссена, это объясняется тем, что инженерам не удаётся найти правильный баланс между аэродинамической эффективностью машины VF-23 и механическим сцеплением с трассой.

Кевин Магнуссен: «У нашей машины довольно эффективная аэродинамика, поэтому VF-23 хорошо выглядит на плавных и скоростных трассах. Однако нам необходимо поработать с эффективностью на медленных трассах и на трассах, на которых есть кочки. Мы чувствуем, что в таких условиях нам не хватает скорости.

Речь идёт о том, чтобы не просто справиться с кочками, но при этом сохранить аэродинамическую эффективность. Современные машины очень сложные – невозможно просто повысить механическое сцепление, поскольку это приведёт к потере аэродинамической эффективности. Поиск компромисса между двумя этими противоположностями является проблемой для всех команд».