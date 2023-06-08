Мик Шумахер: Мы сделали всё, что планировали

На тестах Pirelli Мик Шумахер впервые сел за руль Формулы 1 после увольнения из Haas F1 – и остался доволен ощущениями от пилотирования актуальной машины Mercedes, проехав 152 круга…

Мик Шумахер: «Это было здорово! Я многому научился, день получился весёлым и очень полезным. Мы сделали всё, что планировали, протестировали все составы резины в соответствии с планом.

Было интересно поработать с резиной, которая будет использоваться без предварительного прогрева в термочехлах. Я давно не садился за руль, так что мышцы шеи немного болят, но было приятно вновь выехать на трассу.

Этот опыт очень поможет мне в будущем. Сейчас я лучше понимаю, на что обращать внимание, над чем работать. Я лучше понимаю все процедуры и работу команды на трассе. Эти факторы сыграют ключевую роль, если в будущем мне удастся сесть за руль основной машины».