Мик Шумахер завершил тесты Pirelli

В среду Мик Шумахер вернулся за руль машины Формулы 1 после шестимесячного перерыва. В Барселоне резервный гонщик Mercedes вместе с командой участвовал в тестах шин Pirelli для сезона 2024 года.

В Mercedes не стали сообщать подробную статистику, но уточнили, что за день Мик проехал 152 круга.

Прошедшие тесты были важны для Мика, поскольку он смог почувствовать разницу между работой на симуляторе и пилотированием реальной W14. Кроме того, для Шумахера это была возможность продемонстрировать свою скорость и умение работать с инженерами на трассе.