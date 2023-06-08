Пожары в Канаде не угрожают проведению гонки

Мы уже рассказывали о сильных лесных пожарах в провинции Квебек, однако в Формуле 1 заверили, что они не помешают проведению Гран При Канады на следующей неделе.

Всего в Квебеке зафиксировано более 150 очагов возгорания, но ближайший из них находится в 800 километрах от Монреаля. Смог от пожаров накрыл южную часть Канады и север США, в том числе Нью-Йорк. В начале недели в Монреале наблюдалось ухудшение качества воздуха, но оно не достигло того уровня, при котором жителям рекомендуется оставаться дома или ограничивать перемещения по улицам.

За последние сутки качество воздуха в Монреале вернулось к обычным цифрам, а предварительные прогнозы на следующую неделю обещают дожди и ветер, который продолжит уносить смог от Монреаля. Всё это позволило Формуле 1 подтвердить, что Гран При Канады состоится в запланированные даты 16-18 июня.

«Проведению Гран При Канады ничто не угрожает, – заявил официальный представитель Формулы 1. – Ситуация в Монреале в настоящее время отличается от ситуации в других частях страны и на севере США. Риски остаются низкими, а качество воздуха в Монреале оценивается как хорошее».