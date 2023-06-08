Пол Монаган: Наша валюта – время на круге

В Red Bull часто говорят, что соперники заимствуют их идеи, но в Формуле 1 все внимательно следят за соперниками в поисках новых решений.

Главный гоночный инженер Red Bull Racing Пол Монаган признал, что некоторые идеи команда позаимствовала у Williams – они увеличили кривизну краев диффузора в Испании, чтобы увеличить прижимную силу.

Пол Монаган: «До того, как машина проедет быстрый круг, вы не знаете, хорошей она получилась или нет. Наша валюта – время на круге.

Закругления на днище появилось у Williams и у других команд ещё в 2022-м. Мы несколько раз рассматривали эту идею, нам казалось, что она даёт совсем незначительное преимущество, но возможности доработки в той области весьма ограничены. Но мы это сделали – и это работает.

Наше днище, которое все увидели в Монако? Не очень здорово, что у соперников теперь есть его детальные фотографии. Обычно мы не выставляем машину на всеобщее обозрение, но это произошло, будем двигаться дальше.

Есть определённая задержка между тем, как соперники увидели наше решение, и когда смогли его повторить, добившись от этого какой-то прибавки в скорости. И дело не только в геометрии днища – всё гораздо сложнее. Думаю, это произойдёт не раньше Гран При Японии.

Не факт, что наше днище заработает у соперников. Важна тесная интеграция всех элементов. Дальнейшая доработка нашей машины хорошо продумана, возможно, что-то нужно будет сделать быстрее. Мы не можем повлиять на то, что делают соперники. Мы будем продолжать работать по-своему и постараемся быть быстрее всех».